Он сообщил о постоянных угрозах в адрес российской стороны. Антонов, в частности, напомнил о намерении генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по российским Вооруженным Силам и Черноморскому флоту конвенциальный удар.