В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
36 минут назад

США призвали «не размахивать ядерной дубиной»

Лера Букина

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам не следует «размахивать ядерной дубинкой», поскольку речи о победе в ядерном конфликте идти не будет, передает РИА Новости.

Он сообщил о постоянных угрозах в адрес российской стороны. Антонов, в частности, напомнил о намерении генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по российским Вооруженным Силам и Черноморскому флоту конвенциальный удар.

Посол считает, что властям США следует перестать придерживаться «непродуманной и безответственной ядерной риторики».

«Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера», - заявил он, подчеркнув, что ядерной войны быть не должно.

В НАТО отказались сообщать, как будут реагировать на ядерный удар РФ

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поставки Западом вооружения Украине. По ее словам, такие государства подходят к опасной черте прямого военного столкновения с РФ. Захарова отметила, что страны НАТО активно «накачивают киевский режим» вооружениями и боеприпасами.

Политика,Видео,Бен Ходжес,Дэвид Петреус,Мария Захарова,Анатолий Антонов,НАТО,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители