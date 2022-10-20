Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенным Штатам не следует «размахивать ядерной дубинкой», поскольку речи о победе в ядерном конфликте идти не будет, передает РИА Новости.
Он сообщил о постоянных угрозах в адрес российской стороны. Антонов, в частности, напомнил о намерении генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по российским Вооруженным Силам и Черноморскому флоту конвенциальный удар.
Посол считает, что властям США следует перестать придерживаться «непродуманной и безответственной ядерной риторики».
«Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера», - заявил он, подчеркнув, что ядерной войны быть не должно.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала поставки Западом вооружения Украине. По ее словам, такие государства подходят к опасной черте прямого военного столкновения с РФ. Захарова отметила, что страны НАТО активно «накачивают киевский режим» вооружениями и боеприпасами.