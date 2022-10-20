Медведев: Шольц встал на грязную дорогу упреков

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По его словам, Шольц вслед за главой МИД Германии Анналеной Бербок «встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта».

«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 млн погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», - написал Медведев.

Он также уличил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в коррупции после сведений о том, что политик закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 млрд доз вакцины от ковида на 71 млрд евро, что составляет по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС.

«Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты» - считает зампред Совбеза.