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9 минут назад

Медведев напомнил Шольцу о 30 млн погибших от нацистов

Елена Прошина

В ответ на обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в адрес России в использовании голода как оружия, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил ему о 30 млн погибших в СССР в результате действий немецких нацистов. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Медведев: Шольц встал на грязную дорогу упреков
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Шольц вслед за главой МИД Германии Анналеной Бербок «встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта».

«Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 млн погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», - написал Медведев.

Он также уличил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в коррупции после сведений о том, что политик закупила у фармкорпорации Pfizer 4,6 млрд доз вакцины от ковида на 71 млрд евро, что составляет по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС.

«Европейцы теряются в догадках, сколько же от этой астрономической суммы евробабла поимели два умных человека: гинеколог – премьер Евросоюза вместе с ейным мужем (который, по случайному совпадению, работает в фармкомпании)? Такой бизнес доктора Урсулы, похоже, не вывезут даже толерантные в разных местах евродепутаты» - считает зампред Совбеза.

По мнению Медведева, если Нобелевскую премию по экономике «за самый быстрый развал национальных финансов» могла бы получить премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, то претендент на премию по медицине «за качественный распил денег на вакцины» заслуживает Урсула фон дер Ляйен.

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Медведев,Pfizer,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
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