В МИДе России заявили о потере США интереса к ядерной сделке

Вместо этого Вашингтон сконцентрировался на вмешательстве во внутренние дела Ирана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Американская сторона фактически потеряла, утратила интерес к переговорам по перезапуску Совместного всеобъемлющего плана действий и намерена сосредоточиться на поддержке антиправительственной деятельности в Иране. Собственно говоря, Вашингтон разжигает там беспорядки и вмешивается во внутренние дела этой страны», — подчеркнула Захарова.
Москва призывает Вашингтон вернуться в правовое поле Совместного всеобъемлющего плана действий.