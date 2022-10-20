В МИДе России заявили о потере США интереса к ядерной сделке

«Американская сторона фактически потеряла, утратила интерес к переговорам по перезапуску Совместного всеобъемлющего плана действий и намерена сосредоточиться на поддержке антиправительственной деятельности в Иране. Собственно говоря, Вашингтон разжигает там беспорядки и вмешивается во внутренние дела этой страны», — подчеркнула Захарова.