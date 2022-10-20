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12 минут назад

В МИДе России заявили о потере США интереса к ядерной сделке

Говорит Москва

Вместо этого Вашингтон сконцентрировался на вмешательстве во внутренние дела Ирана. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В МИДе России заявили о потере США интереса к ядерной сделке
Фото: ТАССТАСС

«Американская сторона фактически потеряла, утратила интерес к переговорам по перезапуску Совместного всеобъемлющего плана действий и намерена сосредоточиться на поддержке антиправительственной деятельности в Иране. Собственно говоря, Вашингтон разжигает там беспорядки и вмешивается во внутренние дела этой страны», — подчеркнула Захарова.

Москва призывает Вашингтон вернуться в правовое поле Совместного всеобъемлющего плана действий.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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