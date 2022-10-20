В Крыму могут измениться правила въезда и выезда с полуострова. Как объяснил в эфире телеканала «Россия 24» глава полуострова Сергей Аксенов, это произойдет в том случае, если потребуется проводить мероприятия, направленные на сохранение жизни россиян.

«Это будет целесообразно для сохранения жизни и здоровья людей и ускорения каких-то решений, мероприятий, проведения каких-то операций. Все будет делаться без всякой бюрократии, занимает у меня одну минуту», — заявил Аксенов.

Напомним, что 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит военное положение в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, средний уровень реагирования начинает действовать в граничащих с Украиной регионов — это касается Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.