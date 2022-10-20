Медведев: Шольц встал на грязную дорогу упреков

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«Тетка Урсула фон как-то дер Ляйен с недетским размахом закупила у фармкорпорации PfizPfizer 4,6 (!) миллиарда доз вакцины от ковида на 71 (!) миллиард евро. Это – по десять доз вакцин на каждого гражданина ЕС ЕС», — рассказал политик.

По его словам, подобный бизнес, похоже, не вывезут даже толерантные европейские депутаты.

Вместе с тем он добавил, что Нобелевскую премию по экономике «за самый быстрый развал национальных финансов» заслуживает премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, а претендентом на Нобеля по медицине «за качественный распил денег на вакцины» является Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц встал на грязную дорогу упреков в сторону России в использовании голода и энергетики в ходе конфликта.

«Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — заключил Медведев.