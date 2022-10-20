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1 час назад

МИД: Запад приближается к опасной черте столкновения с РФ из-за поставок оружия Украине

Газета.Ruиещё 7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова по ходу брифинга заявила, что западные страны на фоне поставок ими вооружения Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий», — отметила она.

По словам дипломата, суммарная военная помощь западных государств Киеву составляет уже $42,3 млрд, из них, подчеркнула Захарова, больше половины приходится на Соединенные Штаты.

«Страны, выделяющие такие огромные деньги и поставляющие вооружения киевскому режиму, являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности», — указала представитель российского ведомства.

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Дипломат считает, что поэтому страны НАТО пытаются «обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения».

Ранее Мария Захарова заявила, что намерение Вашингтона «усилить позицию» Киева ведет к разрушению Украины. По мнению дипломата, США поставляют на Украину оружие, чтобы «разрушать страну, которую много лет опекали».

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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