Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова по ходу брифинга заявила, что западные страны на фоне поставок ими вооружения Украине приближаются к опасной черте прямого военного столкновения с РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий», — отметила она.

По словам дипломата, суммарная военная помощь западных государств Киеву составляет уже $42,3 млрд, из них, подчеркнула Захарова, больше половины приходится на Соединенные Штаты.

«Страны, выделяющие такие огромные деньги и поставляющие вооружения киевскому режиму, являются донорами, спонсорами этой самой экстремистской деятельности», — указала представитель российского ведомства.

Дипломат считает, что поэтому страны НАТО пытаются «обвинить кого угодно, дабы отвести от себя подозрения».