В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
13 минут назад

Мишустин утвердил передачу функций Ростуризма Минэку

Газета.Ruиещё 1

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития, связанные с передачей министерству функций упраздненного Ростуризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Мишустин утвердил передачу функций Ростуризма Минэку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Число заместителей министра экономического развития увеличено с 11 до 12, число департаментов — с 35 до 37,» — указали в ведомстве.

20 октября президент России Владимир Путин подписал документ, согласно которому упраздняется Федеральное агентство по туризму. Решение принято в рамках совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристической деятельности. Функции Ростуризма будут делегированы Министерству экономического развития.

Указ, подписанный Путиным, вступил в силу со дня его публикации. Отмечалось, что министерство будет отвечать за выработку и реализацию государственной политики и нормативно-правового регулирования и ряд других направлений.

Направление сферы туризма в правительстве при этом по-прежнему будет курировать вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Политика,Михаил Мишустин,Дмитрий Чернышенко,Владимир Путин,Ростуризм,Минэкономразвития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители