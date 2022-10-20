Захарова: Швеция проигнорировала предложение РФ о расследовании ЧП на "Северпотоках"

Швеция ограничилась формальной отпиской на предложение России о совместном расследовании инцидентов на "Северных потоках". Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Предложение Москвы о проведении совместного расследования правительство Швеции даже не стало рассматривать. Они просто ограничились формальной отпиской о том, что расследование находится в исключительной компетенции прокуратуры Швеции, которая "независима в принятии своих решений", - сказала она.
По словам Захаровой, правительство Швеции демонстративно саботирует конструктивный диалог с российской стороной в столь важном для европейской безопасности вопросе, поскольку Стокгольму есть что скрывать.
"Вы просто расписываетесь в том, что вам есть что скрывать. Значит то, что вы там обнаружили, не должен больше видеть никто, потому что это доказывает, что именно коллективный Запад стоит за всем тем, что там произошло, потому что это были корабли НАТО, коллективного Запада, западных режимов, которые там паслись непосредственно в преддверии произошедшего, потому что уже в 2015 году там были обнаружены натовские снаряды, которые могли произвести аналогичный взрыв", - добавила дипломат.
Ранее компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших 26 сентября "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Позже шведские сейсмологи уточнили, что зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания "Северных потоков". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию, указав на то, что любое "преднамеренное нарушение европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам". Между тем президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".