Захарова: Швеция проигнорировала предложение РФ о расследовании ЧП на "Северпотоках"

"Вы просто расписываетесь в том, что вам есть что скрывать. Значит то, что вы там обнаружили, не должен больше видеть никто, потому что это доказывает, что именно коллективный Запад стоит за всем тем, что там произошло, потому что это были корабли НАТО, коллективного Запада, западных режимов, которые там паслись непосредственно в преддверии произошедшего, потому что уже в 2015 году там были обнаружены натовские снаряды, которые могли произвести аналогичный взрыв", - добавила дипломат.