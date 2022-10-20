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55 минут назад

В Госдуме назвали упразднение Ростуризма неожиданным

Lenta.ru

Председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что новость об упразднении Ростуризма стала для него и для его коллег неожиданной.

В Госдуме назвали упразднение Ростуризма неожиданным
Фото: ТАССТАСС

Утром 20 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно указу, функции ведомства будут переданы Министерству экономического развития.

«Это решение параллельной ветви власти — исполнительной. На нас (комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры — прим. "Ленты.ру") это никак не влияет. Мы продолжаем последовательную работу по формированию нормативно-правовой базы для туризма в России. В рамках Государственной думы ничего не меняется», — поделился Тарбаев.

Депутат сообщил, что ранее слышал нарекания в сторону федерального агентства туризма, однако разговоров об упразднении не было.

«На разного уровня совещаниях постоянно возникают какие-то вопросы, связанные с разными ведомствами, но эти вопросы разделяют ответственность. Есть не только Ростуризм, есть еще "Корпорация Туризм.РФ" и так далее. То есть, по большому счету, у туризма много родителей. Поэтому говорить о том, что какие-то нарекания происходили исключительно в сторону Ростуризма, некорректно. Конечно, в том числе и в сторону Ростуризма я слышал ряд критических замечаний», — сказал он.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил о грядущем «системном перевооружении» российской авиаотрасли и переходе на самолеты отечественного производства.

Политика,Сангаджи Тарбаев,Владимир Путин,Ростуризм,Минэкономразвития,Госдума,
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