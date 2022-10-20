В Госдуме назвали упразднение Ростуризма неожиданным

«На разного уровня совещаниях постоянно возникают какие-то вопросы, связанные с разными ведомствами, но эти вопросы разделяют ответственность. Есть не только Ростуризм, есть еще "Корпорация Туризм.РФ" и так далее. То есть, по большому счету, у туризма много родителей. Поэтому говорить о том, что какие-то нарекания происходили исключительно в сторону Ростуризма, некорректно. Конечно, в том числе и в сторону Ростуризма я слышал ряд критических замечаний», — сказал он.