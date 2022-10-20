Что такое территориальная оборона. Главное

Президент РФ Владимир Путин объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и поручил создать в этих регионах территориальную оборону. Что это такое - читайте в материале «Рамблера».
Территориальная оборона - это комплекс мероприятий, которые организуются в военное время в разных странах для борьбы с диверсантами, вражеской разведкой и для охраны различных объектов.
В России тероборона регулируется статьей 22 федерального закона «Об обороне».
В законе территориальная оборона определена как система мероприятий по охране и обороне военных и государственных объектов, транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и террористами, а также по ликвидации последствий диверсией.
Также закон уточняет, что тероборону могут создать как по всей стране, так и в отдельных регионах - в зависимости от того, на какой территории объявлено военное положение.
С начала действия военного положения на территориях, которых это касается, создаются координирующие тероборону органы - штабы территориальной обороны.
Главами штабов теробороны являются высшие должностные лица субъектов РФ (руководители исполнительных органов власти) или чиновники местных администраций.
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Комсомольской правде», что в штабы будут входить представители гражданской администрации, всех силовых ведомств и МЧС.
Задачи штабов территориальной обороны:
1. Обеспечивать согласованную работу формирований и организаций, занимающихся территориальной обороной.
2. Согласовывать мероприятия по теробороне с мероприятиями по обеспечению режима военного положения, по гражданской обороне и противодействию терроризму, а также по мобилизации.
По данным «КП», тероборона в том числе будет состоять из россиян, призванных по частичной мобилизации.
Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову предлагали включить в тероборону людей с гражданским оружием. Он заявил, что «это несерьезно».
Военный эксперт Виктор Баранец заявил MSK1.RU, что некоторые мобилизованные будут следить за выполнением комендантского часа, другие - «вылавливать диверсантов и шпионов», то есть возьмут на себя функции теробороны.
«Охрана стратегических объектов, когда идут боевые действия, на кого может быть возложена? На Росгвардию? У нее самой забот полон рот, она воюет полноценно с войсками», - отметил он.