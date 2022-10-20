Что такое территориальная оборона. Главное

Президент РФ Владимир Путин объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и поручил создать в этих регионах территориальную оборону. Что это такое - читайте в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Территориальная оборона: суть

Видео дня

Территориальная оборона - это комплекс мероприятий, которые организуются в военное время в разных странах для борьбы с диверсантами, вражеской разведкой и для охраны различных объектов.

В России тероборона регулируется статьей 22 федерального закона «Об обороне».

В законе территориальная оборона определена как система мероприятий по охране и обороне военных и государственных объектов, транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и террористами, а также по ликвидации последствий диверсией.

Также закон уточняет, что тероборону могут создать как по всей стране, так и в отдельных регионах - в зависимости от того, на какой территории объявлено военное положение.

Что такое штабы территориальной обороны

С начала действия военного положения на территориях, которых это касается, создаются координирующие тероборону органы - штабы территориальной обороны.

Главами штабов теробороны являются высшие должностные лица субъектов РФ (руководители исполнительных органов власти) или чиновники местных администраций.

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Комсомольской правде», что в штабы будут входить представители гражданской администрации, всех силовых ведомств и МЧС.

Задачи штабов территориальной обороны:

1. Обеспечивать согласованную работу формирований и организаций, занимающихся территориальной обороной.

2. Согласовывать мероприятия по теробороне с мероприятиями по обеспечению режима военного положения, по гражданской обороне и противодействию терроризму, а также по мобилизации.

Кого наберут в тероборону

По данным «КП», тероборона в том числе будет состоять из россиян, призванных по частичной мобилизации.

Белгородскому губернатору Вячеславу Гладкову предлагали включить в тероборону людей с гражданским оружием. Он заявил, что «это несерьезно».

Военный эксперт Виктор Баранец заявил MSK1.RU, что некоторые мобилизованные будут следить за выполнением комендантского часа, другие - «вылавливать диверсантов и шпионов», то есть возьмут на себя функции теробороны.