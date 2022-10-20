В Госдуме предложили нанять психологов участникам СВО

Участникам специальной военной операции (СВО), их родственникам, а также всем прочим ветеранам и инвалидам боевых действий захотели предоставить право на бесплатную психологическую помощь. Законопроект с таким предложением собирается внести в Госдуму партия ЛДПР. Там указали, что сейчас нет единого закона по оказанию россиянам, связанным с СВО, психологической помощи.
У российских военных большая потребность в обращении к психологам, считают в ЛДПР. Особенно это необходимо для инвалидов войны, для ветеранов боевых действий, членов семей погибших.
Российская армия нуждается в том, чтобы именно государство помогло решить этот вопрос, считают авторы законопроекта.
В Подмосковье уже решили проблему с психологической помощью. Глава Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что семьи мобилизованных и добровольцев смогут получить все виды социальной помощи через сайт «Добродел». Подать заявки могут жёны, братья и сёстры, родители и дети мобилизованных или добровольцев.
Ранее психологи дали совет родителям, как говорить с детьми о мобилизации. Прежде чем разговаривать с ребёнком, нужно успокоиться самому — чтобы не передать ему тревожное состояние. На любые вопросы нужно отвечать чётко и ясно, а главное — честно. А вот врать, чтобы не расстроить сына или дочь, — неверная тактика.