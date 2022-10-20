Губернатор Усс отреагировал на задержание сына в Италии

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что обвинения США в сторону его сына Артема в уклонении от санкций и отмывании денег, имеют политический окрас. Об этом глава региона написал в Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал Усс.

Напомним, что Артема Усса задержали 17 октября в Италии. 19 октября власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег ему и еще четырем гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы. Прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк утверждает, что обвиняемые «участвовали в схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти».