Берлускони обвинили в нарушении санкций из-за подарка Путина

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Как говорится в публикации, пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) напомнила, что в апреле этого года был введен запрет на ввоз товаров из Российской Федерации в ЕС. Ограничения коснулись и спиртных напитков.

В заявлении подчеркивается, что санкции не предусматривают исключения для подарков. Все государства, входящие в состав Евросоюза, несут ответственность за исполнение введенных против России ограничений.

Пресс-секретарь ЕК добавила, что о нарушениях санкций можно сообщать компетентным национальным органам стран ЕС или через инструмент информирования ЕС.