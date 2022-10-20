Берлускони обвинили в нарушении санкций из-за подарка Путина

Подаренные бывшему главе правительства Италии Сильвио Берлускони 20 бутылок водки президентом России Владимиром Путиным нарушают санкции Европейского союза. Об этом заявили члены Европейской комиссии, пишет немецкий журнал Der Spiegel.
Как говорится в публикации, пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) напомнила, что в апреле этого года был введен запрет на ввоз товаров из Российской Федерации в ЕС. Ограничения коснулись и спиртных напитков.
В заявлении подчеркивается, что санкции не предусматривают исключения для подарков. Все государства, входящие в состав Евросоюза, несут ответственность за исполнение введенных против России ограничений.
Пресс-секретарь ЕК добавила, что о нарушениях санкций можно сообщать компетентным национальным органам стран ЕС или через инструмент информирования ЕС.
Ранее стало известно, что Путин подарил на день рождения Берлускони 20 бутылок водки. Об этом сообщило информационное агентство LaPresse. Политик рассказал, что восстановил отношения с главой российского государства и в благодарность за подарок прислал Путину бутылки «Ламбруско». Берлускони подчеркнул, что Путин назвал его «первым из пяти своих настоящих друзей».