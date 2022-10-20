Губернатор Усс отреагировал на задержание сына в Италии

Губернатор Красноярского края Александр Усс, сын которого задержан в Италии и которому власти США предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег, назвал эти обвинения имеющими политический окрас. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - написал Усс.

Власти США в среду предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам - гражданам Венесуэлы. Как следует из заявления Министерства юстиции США, обвинения по 12 пунктам предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также венесуэльским нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото. Прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк утверждает, что обвиняемые "участвовали в схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти".