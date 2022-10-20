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49 минут назад

Губернатор Красноярского края прокомментировал обвинения США в адрес его сына

ТАССиещё 14

Губернатор Красноярского края Александр Усс, сын которого задержан в Италии и которому власти США предъявили обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег, назвал эти обвинения имеющими политический окрас. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

Губернатор Усс отреагировал на задержание сына в Италии
Фото: ТАССТАСС

"Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден", - написал Усс.

Сын губернатора Красноярского края арестован в Италии

Власти США в среду предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, а также двум нефтетрейдерам - гражданам Венесуэлы. Как следует из заявления Министерства юстиции США, обвинения по 12 пунктам предъявлены россиянам Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тулякову, а также венесуэльским нефтетрейдерам Хуану Фернандо Серрано Понсе и Хуану Карлосу Сото. Прокуратура восточного округа штата Нью-Йорк утверждает, что обвиняемые "участвовали в схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти".

В Минюсте США добавили, что Орехов и Усс были задержаны 17 октября в Германии и Италии соответственно. Готовится их экстрадиция в США. В случае признания виновными обвиняемым грозит до 30 лет тюремного заключения.

Политика,Хуан Карлос,Александр Усс,Министерство юстиции США,
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