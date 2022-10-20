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37 минут назад

В США назвали причину поддержки Путина россиянами

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин пользуется поддержкой граждан РФ из-за негативного отношения западных государств. К такому выводу пришел бывший постоянный представитель США при НАТО Роберт Хантер в статье для Washington Post, передает РИА Новости.

В США назвали причину поддержки Путина россиянами
Фото: ТАССТАСС

Он написал, что для понимания причин поддержки Путина со стороны большей части российского общества необходимо увидеть, как НАТО и США относились к месту Российской Федерации в Европе на протяжении последних лет. Хантер выразил уверенность, что стремление западных стран «наказать» Россию после развала Советского Союза в конце концов привело к «национальному недовольству».

Бывший постоянный представитель США при НАТО в качестве примера привел некоторые действия Вашингтона, направленные против Москвы, например, выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, развертывание систем ПРО в Центральной Европе и планы на расширение Североатлантического альянса за счет Грузии и Украины.

В конце публикации Хантер выразил мнение, что России после окончания боевых действий на Украине нужно предоставить «достойное место в мире», а к русскому народу — «проявить должное уважение», но при этом потребовать соблюдения необходимых ограничений и обязанностей. В противном случае мир ждет новая холодная война или «того хуже», заключил Хантер.

Политика,Владимир Путин,НАТО,
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