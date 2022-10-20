Главу Еврокомиссии раскритиковали за слова о Путине

«Неизбранные коррупционеры не защищают интересы европейского народа. Она работает над тем, чтобы подтолкнуть людей к бедности, чтобы люди больше зависели от коррумпированного и контролируемого мира, которым правят тиранические идеологии и корпорации», — написал JohnyS, добавив, что европейские политики «сами создали этот кризис, чтобы подтолкнуть европейцев к нищете и зависимости».