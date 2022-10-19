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5 минут назад

В Госдуме не увидели предпосылок для ограничения выезда из России

Елена Прошина

Предпосылок к ограничению въезда и выезда из России в связи с введением военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях нет. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Олег Морозов.

В Госдуме не увидели предпосылок для ограничения выезда из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подобные меры могут быть введены в случае «специальных решений на этот счет», но пока никаких предпосылок к этому нет, если не считать соответствующих запретов со стороны недружественных стран. Морозов отметил, что ограничения на въезд и выезд касаются только новых субъектов РФ, в которых ввели военное положение.

«Во всех остальных регионах страны местные власти могут вводить своими решениями ограничения, связанные с безопасностью граждан и важных объектов. Но это не касается въезда и выезда из России», — добавил депутат.

Накануне президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Особый правовой режим начнет действовать на этих территориях с 20 октября. Кроме того лидер России подписал указ о введении среднего режима реагирования в Крыму и некоторых других регионах страны, в том числе Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Политика,СВО,Олег Морозов,Владимир Путин,Госдума,
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