В Госдуме не увидели предпосылок для ограничения выезда из России

Предпосылок к ограничению въезда и выезда из России в связи с введением военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях нет. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат Госдумы Олег Морозов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, подобные меры могут быть введены в случае «специальных решений на этот счет», но пока никаких предпосылок к этому нет, если не считать соответствующих запретов со стороны недружественных стран. Морозов отметил, что ограничения на въезд и выезд касаются только новых субъектов РФ, в которых ввели военное положение.

«Во всех остальных регионах страны местные власти могут вводить своими решениями ограничения, связанные с безопасностью граждан и важных объектов. Но это не касается въезда и выезда из России», — добавил депутат.