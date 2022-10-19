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23 минуты назад

Депутат Госдумы отправится на спецоперацию добровольцем

Елена Прошина

Бывший мэр Краснодара, депутат Госдумы от Краснодарского края Евгений Первышов заявил, что отправится добровольцем для участия в специальной военной операции. Об этом Первышов написал в своём Telegram-канале.

Депутат Госдумы отправится на спецоперацию добровольцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Принял решение пойти добровольцем для участия в специальной военной операции. Сегодня подал заявление в краснодарский военкомат и получил одобрение. Указ о частичной мобилизации меня не затронул. Однако большинству критериев я соответствую, здоровье в норме. Во время срочной службы в российской армии в 1994-96 годах был в горячих точках. Помимо небольшой боевой практики, есть большой опыт гражданской службы. Уверен, что всё это пригодится в зоне СВО», – написал он.

Он также отметил, что принял это решение ради будущего своей семьи и страны. «Настало время ответить на главный вопрос – каким я вижу это будущее, что для этого я готов сделать сам. Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться», – добавил он

Володин заявил об отмене частичной мобилизации для ряда граждан

По словам политика, он планирует направиться в центр подготовки добровольцев в пятницу.

Ранее бывший скрипач группы «Аквариум» сообщил, что собирается уехать добровольцем на Донбасс.

Политика,Украина,СВО,Евгений Первышов,Госдума,
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