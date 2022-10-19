Кадыров призвал "стереть с лица земли" центры принятия решений на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал в своем Telegram-канале нанести удары "центрам принятия решений" на Украине. Он поддержал решение президента РФ Владимира Путина о введении военного положения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.
"Даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли", - написал Кадыров, поясняя, что, по его мнению, "рыба гниет с головы, поэтому и начинать надо с верхушек".
Кадыров считает, что такие меры позволят тем, кто отдает приказы, "ощутить на себе участь мирных граждан".
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин подтвердил информацию о том, что на территории Белгородской области возводятся оборонительные линии и создается "народное ополчение". По его словам, несколько предприятий производят там необходимые элементы для фортификационных сооружений, а инструкторы ЧВК "Вагнер" обучают граждан, готовящихся защищать границы области.