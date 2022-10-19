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11 минут назад

Кадыров оценил решение Путина о военном положении в ряде регионов

Илья Родин

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что полностью поддерживает принятое сегодня, 19 октября, решение о введении военного положения в Запорожье, Донбассе, Херсонской области.

Кадыров подчеркнул, что безопасность державы должна обеспечиваться не только «федеральным центром, но и региональными властями». По его оценке, делегирование главам регионов дополнительных полномочий поможет им в том случае, если они будут строго выполнять поручения.

Глава республики напомнил, что всегда подчеркивал, что жители новых регионов пошли на референдум с тем, чтобы Россия защитила их от ВСУ.

Что означает введение режима среднего реагирования

По его мнению, при продолжении обстрелов российских территорий будет необходимо нанести жесткие удары по так называемым «центрам принятия решений».

«Даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли», - пояснил политик.

Кадыров полагает, что следует сначала ликвидировать тех, кто отдает приказы об обстрелах. После этого можно будет вернуться к нанесению ударов по рядовым бойцам ВСУ.

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