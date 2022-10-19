Кадыров оценил решение Путина о военном положении в ряде регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что полностью поддерживает принятое сегодня, 19 октября, решение о введении военного положения в Запорожье, Донбассе, Херсонской области.

Кадыров подчеркнул, что безопасность державы должна обеспечиваться не только «федеральным центром, но и региональными властями». По его оценке, делегирование главам регионов дополнительных полномочий поможет им в том случае, если они будут строго выполнять поручения.

Глава республики напомнил, что всегда подчеркивал, что жители новых регионов пошли на референдум с тем, чтобы Россия защитила их от ВСУ.

По его мнению, при продолжении обстрелов российских территорий будет необходимо нанести жесткие удары по так называемым «центрам принятия решений».

«Даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли», - пояснил политик.