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38 минут назад

Аксенов заявил об отсутствии планов вводить комендантский час в Крыму

Парламентская газетаиещё 8

Введение военного положения на территории новых регионов сохранит жизни наших сограждан, обеспечит их безопасность, а также будет способствовать эффективному решению задач специальной военной операции. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания Совета Безопасности 19 октября.

Аксенов рассказал, введут ли в Крыму комендантский час
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Своим Указом президент ввел в Республике Крым и еще нескольких регионах, граничащих с зоной СВО, средний уровень реагирования, отметил Аксенов. Это, по его словам, поможет в реализации мобилизационных мероприятий в ряде сфер, в том числе в экономике.

«Подчеркну, что введение комендантского часа и ограничений на въезд и выезд на данный момент не планируется», — говорится в публикации.

В рамках дополнительных полномочий главы регионов будут решать многие задачи, в том числе, обеспечивать безопасность граждан и устойчивость экономики.

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«В Крыму мы уже активно работаем по каждому из этих направлений, дополнительные меры будут вводиться в случае необходимости», — сообщил Аксенов.

Глава региона также указал на важность президентской инициативы по созданию специального координационного совета при правительстве. «Как отметил президент, решением задач по обеспечению СВО должна заниматься вся система госуправления», — написал он.

Политика,СВО,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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