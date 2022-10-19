Председатель правительства Михаил Мишустин обратился к российским губернаторам и заявил, что на них ложится особая ответственность. Об этом пишет радиостанция «Говорит Москва» в Telegram.

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По словам премьер-министра, главы субъектов получат дополнительные полномочия для реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета безопасности. В том числе это касается оказания всесторонней помощи семьям мобилизованных на военную службу, отметил Мишустин.

Вместе с тем глава правительства поручил вице-премьерам России следить за выполнением поставленных целей в курируемых ими округах.

«Все поручения президента должны быть выполнены неукоснительно и точно в срок», — заключил он.