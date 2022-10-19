Власти анонсировали ужесточение миграционного контроля

В России до конца 2022 года ужесточат миграционный контроль, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Комментарий был опубликован на официальном сайте Кремля.

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Патрушев подчеркнул, что государство по-прежнему будет уделять внимание поддержке людей, прибывших из Запорожья, Донбасса, Херсонской области.

Секретарь Совбеза пояснил, что в законодательство будут введены поправки, ужесточающие ответственность иностранцев за нарушения в миграционной сфере.

Кроме того, отметил Патрушев, запланированы мероприятия по поддержанию правопорядка в местах проживания мигрантов.