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1 час назад

Патрушев анонсировал ужесточение миграционного контроля

Илья Родин

В России до конца 2022 года ужесточат миграционный контроль, рассказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Комментарий был опубликован на официальном сайте Кремля.

Власти анонсировали ужесточение миграционного контроля
Фото: ТАССТАСС

Патрушев подчеркнул, что государство по-прежнему будет уделять внимание поддержке людей, прибывших из Запорожья, Донбасса, Херсонской области.

Секретарь Совбеза пояснил, что в законодательство будут введены поправки, ужесточающие ответственность иностранцев за нарушения в миграционной сфере.

Кроме того, отметил Патрушев, запланированы мероприятия по поддержанию правопорядка в местах проживания мигрантов.

Глава МВД обратился с призывом к российским гражданам

По его оценке, порядка пяти млн жителей Украины нашли убежище в российских регионах. Соответственно, возникла необходимость уточнить ключевые задачи органов власти в сфере миграции.

Политика,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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