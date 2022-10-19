Путин заявил, что власти Украины создают бандподполье на территории России

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти создают бандитское подполье, засылая людей на российскую территорию для совершения диверсий. Его слова на заседании Совета безопасности РФ приводятся на сайте Кремля.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Как и их идейные предшественники, бандеровцы — пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту был организован «именно украинскими спецслужбами», и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.

По словам президента, власти Украины продолжают отвергать какие-либо предложения о переговорах с РФ.