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27 минут назад

Путин заявил, что власти Украины создают бандподполье на территории России

Газета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти создают бандитское подполье, засылая людей на российскую территорию для совершения диверсий. Его слова на заседании Совета безопасности РФ приводятся на сайте Кремля.

Путин заявил, что власти Украины создают бандподполье на территории России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как и их идейные предшественники, бандеровцы — пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что взрыв на Крымском мосту был организован «именно украинскими спецслужбами», и отметил, что Россия пресекла теракты и в других регионах.

По словам президента, власти Украины продолжают отвергать какие-либо предложения о переговорах с РФ.

19 октября на заседании Совета безопасности России президент России Владимир Путин объявил о введении военного положения в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Российский глава также поручил создать в регионах штабы территориальной обороны, а главы субъектов РФ наделить дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Политика,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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