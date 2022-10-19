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15 минут назад

Патрушев анонсировал ужесточение законодательства в миграционной сфере

Парламентская газета

До конца года будут внесены изменения в концепцию государственной миграционной политики, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев по итогам заседания Совета безопасности 19 октября. Комментарий опубликован на сайте Кремля.

Власти анонсировали ужесточение миграционного контроля
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Особое внимание по-прежнему будет уделено поддержке людей, прибывших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, пояснил он.

По его словам, намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах проживания мигрантов, а также планируются законодательные поправки, ужесточающие контроль и ответственность иностранцев за нарушения в миграционной сфере. Патрушев отметил, что около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России.

«В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции», — говорится в комментарии.

Ранее о необходимости корректировки действующей концепции государственной миграционной политики заявил президент Владимир Путин. Обращаясь к членам Совбеза, глава государства подчеркнул, что новая концепция должна учитывать существующие вызовы и стать основой для законодательных изменений.

Глава МВД обратился с призывом к российским гражданам

Путин напомнил, что соответствующие поручения давал еще в марте 2020 года. Теперь глава государства ждет докладов по проделанной работе. Сфера миграционной политики крайне чувствительна для национальной безопасности и стабильного развития России, заявил президент.

Политика,Николай Патрушев,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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