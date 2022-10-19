Володацкий: военное положение в ДНР и ЛНР было де-факто, теперь введено де-юре

Первый зампред комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) до сегодняшнего дня было практически введено де-факто, но указ президента Владимира Путина дал ему официальный юридический статус. Об этом Водолацкий сказал в комментарии ТАСС.

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«Указами до референдумов главы ДНР и ЛНР уже фактически это сделали — республики были в формате военного положения. Сегодня президент своим распоряжением придал юридическую значимость этому вопросу», — указал он.

Водолацкий отметил, что указ и формулировка «введение военного положения» означают усиление всех силовых и правоохранительных служб на данной территории.

19 октября Владимир Путин на заседании Совбеза РФ ввел военное положение в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.