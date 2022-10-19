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2 часа назад

Опубликован список поручений Путина по поддержке мобилизованных и их семей

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по поддержке мобилизованных граждан и их семей. Соответствующий список опубликован на сайте Кремля.

Опубликован список поручений Путина по поддержке мобилизованных и их семей
Фото: ТАССТАСС

Из него следует, что с 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян не должно быть ниже 195 тысяч рублей. Своевременность получения выплат должно обеспечить правительство России совместно с Минобороны.

Кроме того, региональным властям поручено оказать содействие в организации мест для размещения мобилизованных, а также мероприятий по их подготовке и обучению. Согласно документу, высшие должностные лица субъектов России также должны обеспечить реализацию мер социальной поддержки семей призванных россиян.

О том, что денежное довольствие мобилизованного рядового в России не должно быть меньше 195 тысяч рублей, Путин заявил ранее 19 октября в ходе заседания Совета безопасности. «Все наши воины должны быть оснащены всем необходимым», — подчеркнул он.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов раскритиковал порядок выплат мобилизованным. По его словам, в ходе мониторинга ситуации ежедневно выявляются нарушения прав и интересов граждан.

Политика,Украина,Кирилл Кабанов,Владимир Путин,Совет по правам человека,Правительство РФ,
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