В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
34 минуты назад

Указ о введении военного положения в новых регионах России поступил в Совфед

Алиса Селезнёва

Указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах России поступил для утверждения в Совет Федерации. Об этом заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет ТАСС.

Указ о введении военного положения в новых регионах России поступил в Совфед
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следом было объявлено о создании территориальной обороны на территориях присоединенных субъектов РФ.

По словам сенатора Андрея Клишаса соответствующий указ главы государства поступил в Совет Федерации.

«Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок», - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Клишас подчеркнул, что все необходимые процедуры будут соблюдены. В частности, в соответствии с регламентом, предварительно указ главы государства рассмотрят профильные комитетами Совфеда.

В пресс-службе СФ сообщили, что совместное заседание профильных комитетов, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пройдет после 16:00 мск в открытом режиме.

Политика,Андрей Клишас,Владимир Путин,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители