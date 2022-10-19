Указ о введении военного положения в новых регионах России поступил в Совфед

Указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах России поступил для утверждения в Совет Федерации. Об этом заявил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, пишет ТАСС.

Сегодня президент России Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следом было объявлено о создании территориальной обороны на территориях присоединенных субъектов РФ.

По словам сенатора Андрея Клишаса соответствующий указ главы государства поступил в Совет Федерации.

«Совет Федерации рассмотрит указ президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок», - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Клишас подчеркнул, что все необходимые процедуры будут соблюдены. В частности, в соответствии с регламентом, предварительно указ главы государства рассмотрят профильные комитетами Совфеда.