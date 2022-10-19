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42 минуты назад

Хинштейн призвал нанести удары по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры Украины

Елена Прошина

России необходимо нанести удары по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры Украины. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

Хинштейн призвал нанести удары по IT-инфраструктуре Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам наряду с точечными ракетными ударами, наносимыми по объектам военной инфраструктуры Украины, необходимы такие же точечные удары, наносимые по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры... Я сейчас не призываю, прошу правильно меня понять, рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей", - заявил он.

Он отметил, что важнее разрушить систему управления, чем нанести удар по министерству обороны. Он связал это с исключительной технологичностью военных действий, которые ведет Киев.

"Любая информационная война, на мой взгляд, должна состоять не только из обороны, но и из нападения и атак", - заявил он.

При этом он добавил, что последствия ведения гибридной войны в онлайн-формате имеет куда более серьезные последствия.

Политика,Александр Хинштейн,Госдума,
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