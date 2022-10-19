Хинштейн призвал нанести удары по IT-инфраструктуре Украины

России необходимо нанести удары по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры Украины. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.
"Нам наряду с точечными ракетными ударами, наносимыми по объектам военной инфраструктуры Украины, необходимы такие же точечные удары, наносимые по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры... Я сейчас не призываю, прошу правильно меня понять, рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей", - заявил он.
Он отметил, что важнее разрушить систему управления, чем нанести удар по министерству обороны. Он связал это с исключительной технологичностью военных действий, которые ведет Киев.
"Любая информационная война, на мой взгляд, должна состоять не только из обороны, но и из нападения и атак", - заявил он.
При этом он добавил, что последствия ведения гибридной войны в онлайн-формате имеет куда более серьезные последствия.