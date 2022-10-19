Хинштейн призвал нанести удары по IT-инфраструктуре Украины

"Нам наряду с точечными ракетными ударами, наносимыми по объектам военной инфраструктуры Украины, необходимы такие же точечные удары, наносимые по объектам обеспечения военной критической информационной инфраструктуры... Я сейчас не призываю, прошу правильно меня понять, рушить ресурсы, которые обеспечивают жизнедеятельность людей", - заявил он.