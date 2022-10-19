Сегодня в России был подписан указ, в соответствии с которым в Крыму и некоторых других регионах РФ вводится средний режим реагирования. В частности, это коснулось Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя. Что предполагает данная мера.