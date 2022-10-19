Сегодня в России был подписан указ, в соответствии с которым в Крыму и некоторых других регионах РФ вводится средний режим реагирования. В частности, это коснулось Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя. Что предполагает данная мера.
- Подразумевается временное отселение граждан в безопасные районы. При этом им должны предоставить стационарные или временные жилые помещения.
- Возможно ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.
- Будет усилена охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, охрана военных, важных государственных и специальных объектов. Это также касается объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан.
- Средний режим реагирования предполагает введение особого графика работы объектов, которые обеспечивают функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.
- Обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.
Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Следом было объявлено о введении территориальной обороны на территориях присоединенных субъектов РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у властей страны закрыть границы в связи с введением военного положения в четырех российских регионах.