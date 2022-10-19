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1 час назад

Власти смогут ограничивать движение транспорта в соседних с новыми регионами областях

Никита Бородкин

В соседних с новыми регионами областях России смогут ограничивать движение транспортных средств. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, пишет ТАСС.

В соседних с новыми регионами областях могут ограничивать движение транспорта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Также главы соседних с новыми регионами областей получают право ввести контроль за работой объектов транспорта и систем связи, вычислительных центров и автоматизированных систем. Они могут использоваться для нужд обороны.

Также губернаторы теперь получили возможность вводить особый режим работы транспорта и систем связи, а также энергообъектов.

Напомним, что 19 октября президент России Владимир Путин ввел военное положение на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Луганской областей. В этих же регионах будет действовать режим максимального уровня реагирования.

В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования.

Политика,Владимир Путин,
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