На присоединенных территориях вводят территориальную оборону

Территориальную оборону вводят на территориях присоединенных субъектов РФ. Это следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля.

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В документе говорится о создании межведомственных координирующих органов (штабов территориальной обороны).

Также стало известно о планах властей страны

ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя средний уровень реагирования.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.