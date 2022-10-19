На присоединенных территориях вводят территориальную оборону

Территориальную оборону вводят на территориях присоединенных субъектов РФ. Это следует из текста указа, опубликованного на сайте Кремля.
В документе говорится о создании межведомственных координирующих органов (штабов территориальной обороны).
Также стало известно о планах властей страны
ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя средний уровень реагирования.
Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Согласно указу президента РФ, меры реагирования в рамках военного положения будут определяться главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.