Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у властей страны закрыть границы в связи с введением военного положения в четырех российских регионах, передают «Известия».
Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Согласно указу президента РФ, меры реагирования в рамках военного положения будут определяться главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщили в МИД РФ, в стране не готовятся к введению дополнительных ограничений на выезд из страны.
Также стало известно, что введение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не отразится на перемещении граждан внутри РФ.