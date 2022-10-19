Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у властей страны закрыть границы в связи с введением военного положения в четырех российских регионах, передают «Известия».

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Согласно указу президента РФ, меры реагирования в рамках военного положения будут определяться главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщили в МИД РФ, в стране не готовятся к введению дополнительных ограничений на выезд из страны.