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14 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о закрытии границ в связи с военным положением в регионах

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов у властей страны закрыть границы в связи с введением военного положения в четырех российских регионах, передают «Известия».

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Путин ввел военное положение в ряде регионов РФ

Согласно указу президента РФ, меры реагирования в рамках военного положения будут определяться главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщили в МИД РФ, в стране не готовятся к введению дополнительных ограничений на выезд из страны.

Также стало известно, что введение военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях не отразится на перемещении граждан внутри РФ.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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