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9 минут назад

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования на Украине

ТАССиещё 8

Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в конфликте на Украине. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани после закрытого заседания Совета Безопасности по данному вопросу.

Иран ответил на обвинения в передаче России беспилотников
Фото: EPAEPA

"Иран категорически отверг безосновательные и ничем не подкрепленные обвинения в том, что Иран передал беспилотники для использования в конфликте на Украине", - сказал он.

"Более того, Иран глубоко убежден, что ничто из его оружейного экспорта, в том числе поставки беспилотников любой стране, не подпадают под действия соответствующих положений резолюции Совета Безопасности ООН 2231 (по условиям иранской ядерной сделки - прим. ТАСС)", - добавил он.

Как сообщила 16 октября со ссылкой на источники газета The Washington Post, США и их союзники полагают, что Иран готовится поставить России первую партию баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которые способны поражать цели на расстоянии 300 км и 700 км соответственно. Кроме того, по версии источников газеты, Тегеран также планирует передать Москве беспилотники, в том числе десятки аппаратов Mohajer-6 и дроны-камикадзе типа Shahed, которые, по утверждению Вашингтона, ранее уже поставлялись Ираном РФ. В августе The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники, впоследствии подобные утверждения звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные сообщения вбросом.

Госдепартамент США выступил с утверждением, что якобы имеющие место поставки беспилотников нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, поскольку она запрещает экспорт товаров и технологий без разрешения Совета Безопасности, а также конкретно вооружений с дальностью действия от 300 км и выше.

Политика,В мире,Дмитрий Песков,Совбез ООН,ООН,Госдеп США,
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