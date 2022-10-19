Собянин будет координировать работу регионов по повышению безопасности

Президент России Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе заседания Совета безопасности, трансляция велась на платформе « Смотрим ».

«Я прошу мэра Москвы, который возглавляет комиссию государственного совета по направлению государственное и муниципальное управление совместно с администрацией президента подключиться к обеспечению координации работы регионов», — заявил Путин.

Российский лидер также напомнил, что денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц, поручив неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат мобилизованным.