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29 минут назад

Мединский дал понять, что его слова о преподавателях МГУ были вырваны из контекста

Газета.Ruиещё 1

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский дал понять, что его слова о том, что журфак МГУ «забит» преподавателями с антироссийскими либеральными взглядами, вырваны из контекста. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Слова Мединского о преподавателях МГУ вырвали из контекста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сложившуюся ситуацию Мединский сравнил со старым анекдотом, который, по его словам, должен быть известен и на журфаке МГУ.

«Один ученый сказал в интервью: «Все мои суждения бессмысленны, если вырваны из контекста». Заголовок в газете на следующий день: «Знаменитый ученый признался, что все его суждения бессмысленны»», — написал помощник президента РФ.

18 октября Владимир Мединский на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе «Сила V правде» заявил, что факультет журналистики МГУ полон «тварями» с либеральными взглядами в преподавательском составе. Мероприятие проходило на одной из площадок РВИО в центре Москвы, напротив здания упомянутого факультета.

Мединский также высказал мнение, что проводимая Россией спецоперация на Украине «предполагает специальное отношение к происходящим событиям», поэтому необходимо разъяснять ее цели тем, кто их не понимает.

Политика,Владимир Мединский,МГУ,Российское военно-историческое общество,
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