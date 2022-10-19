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1 час назад

Путин сообщил, что главы регионов получат дополнительные полномочиями для обеспечения безопасности

Газета.Ruиещё 9

Губернаторам будут предоставлены дополнительные полномочия в целях обеспечения безопасности в регионах, информировал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду, 19 октября, состоялось заседание Совета безопасности России.

«В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан», — пояснил Путин.

В самом указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что «перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта РФ». Соответствующий указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Известно, что Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Политика,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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