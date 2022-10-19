Путин наделил глав регионов дополнительными полномочиями

Губернаторам будут предоставлены дополнительные полномочия в целях обеспечения безопасности в регионах, информировал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
В среду, 19 октября, состоялось заседание Совета безопасности России.
«В сегодняшней ситуации считаю необходимым наделить дополнительными полномочиями руководителей всех российских регионов. Соответствующий указ также сегодня подписан», — пояснил Путин.
В самом указе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что «перечень реализуемых мер, сроки, особенности и порядок их реализации определяются решениями высшего должностного лица субъекта РФ». Соответствующий указ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Известно, что Путин объявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.