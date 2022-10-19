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9 минут назад

Рамзан Кадыров обратился к украинским властям

Говорит Москва

По словам главы Чечни, теперь Россия будет диктовать Киеву свои условия. Он также пообещал, что «мало не покажется никому».

Рамзан Кадыров обратился к украинским властям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами ещё не приняты. Москва многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали», — написал Кадыров в Telegram.

Он также рассказал об успехах союзных сил на Артёмовском направлении.

«Они планомерно занимают новые территории и уверенно продвигаются вперёд. И это несмотря на огромные ресурсы, брошенные нацистами для удержания этого плацдарма. Отличные успехи имеются в Соледаре и в Яковлевке, где инициатива тоже полностью на нашей стороне», — добавил глава Чечни.

Российские вооружённые силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября.

Политика,Рамзан Кадыров,
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