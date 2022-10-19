Рамзан Кадыров обратился к украинским властям

«Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами ещё не приняты. Москва многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали», — написал Кадыров в Telegram.