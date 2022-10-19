В Еврокомиссии рассказали об отсутствии запрета на контакты с Россией

В Евросоюзе не действует запрет на поддержание контактов с российской стороной, однако страны-члены должны принимать во внимание общеевропейскую позицию и политику блока. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали в ответ на слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о «восстановлении отношений» с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова передает РИА Новости.
«ЕС не комментирует контакты, которые отдельные европейские политики хотят возобновить <…>. Что касается стран ЕС в целом, то они свободны проводить контакты, которые они считают нужными, уважая, безусловно, общую европейскую политику. Нет запрета на контакты с российскими контрпартнерами, но такие контакты должны учитывать позицию ЕС по Украине», — сказала Массрали.