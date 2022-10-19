В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 61.70EUR 60.53
Войти в почту
12 минут назад

В Еврокомиссии рассказали об отсутствии запрета на контакты с Россией

Газета.Ru

В Евросоюзе не действует запрет на поддержание контактов с российской стороной, однако страны-члены должны принимать во внимание общеевропейскую позицию и политику блока. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали в ответ на слова экс-премьера Италии Сильвио Берлускони о «восстановлении отношений» с президентом России Владимиром Путиным. Ее слова передает РИА Новости.

В Еврокомиссии рассказали об отсутствии запрета на контакты с Россией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«ЕС не комментирует контакты, которые отдельные европейские политики хотят возобновить <…>. Что касается стран ЕС в целом, то они свободны проводить контакты, которые они считают нужными, уважая, безусловно, общую европейскую политику. Нет запрета на контакты с российскими контрпартнерами, но такие контакты должны учитывать позицию ЕС по Украине», — сказала Массрали.

Политика,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители