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37 минут назад

Григоренко рассказал о выгоде от совершенствования надзорной деятельности

Парламентская газета

Совершенствование и унификация правил проверок бизнеса позволила сократить виды контроля и сохранить деньги предпринимателей. Об этом рассказал вице-премьер — руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко на заседании Совфеда 19 октября.

Григоренко рассказал о выгоде от совершенствования надзорной деятельности
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Григоренко огласил результаты совместной работы с бизнесом по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. По оценке самого бизнеса благодаря совершенствованию норм, правил, законов и положений теперь удается ежегодно экономить более 200 миллиардов рублей, отметил вице-премьер.

Также были кодифицированы все правила и формы контроля разных надзорных органов.

«В одной точке собраны все методы, понятийный аппарат, сроки, как они исчисляются, что такое начало проверки, что такое окончание проверки», — объяснил Григоренко.

Таким образом появился единый стандарт процедур проверки, количество видов контроля сократилось с 250 до 140, что тоже упростило жизнь бизнеса.

Помимо этого теперь при назначении проверок используется риско-ориентированный подход, сокращены их сроки, осуществляется цифровизация всех контрольно-надзорных процедур и они фиксируются в федеральной системе, добавил вице-премьер.

Политика,Дмитрий Григоренко,Совет Федерации,
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