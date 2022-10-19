Спикер Матвиенко анонсировала заседание Совфеда после Совбеза с Путиным

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что перед вечерним заседанием Совфеда в 17:00 (мск) пройдет Совет палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы закончили (утреннее заседание — «Газета.RU»), как и договаривались, в 12:30», — сказала она.

Матвиенков отметила, что у сенаторов будет время отдохнуть. По ее словам, в 16:00 (мск) должно состояться заседание Совета палаты, в 17:00 парламентарии встретятся, чтобы продолжить пленарное заседание.