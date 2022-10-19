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14 минут назад

Спикер Матвиенко анонсировала заседание Совфеда после Совбеза с Путиным

Газета.Ruиещё 1

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что перед вечерним заседанием Совфеда в 17:00 (мск) пройдет Совет палаты. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер Матвиенко анонсировала заседание Совфеда после Совбеза с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы закончили (утреннее заседание — «Газета.RU»), как и договаривались, в 12:30», — сказала она.

Матвиенков отметила, что у сенаторов будет время отдохнуть. По ее словам, в 16:00 (мск) должно состояться заседание Совета палаты, в 17:00 парламентарии встретятся, чтобы продолжить пленарное заседание.

Один из сенаторов в беседе с РИА Новости не исключил, что на совете будут обсуждаться дополнительные вопросы для включения в повестку заседания СФ.

Политика,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Совет Федерации,
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