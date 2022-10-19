Минцифры выберет регионы для проекта по централизованным платформам

Минцифры до конца ноября 2022 года определит регионы России, которые войдут в пилотный проект по централизованным платформам. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев в ходе форума "Цифровая экономика Тюменской области".

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"Мы считаем необходимым регионам предложить набор централизованных платформ - это и в здравоохранении, и в образовании, и, самое главное наше направление по госуслугам, это и соцказначейство. До конца ноября мы планируем согласовать, какие регионы будут на 2023 год пилотами по внедрению федеральных решений у себя", - сказал он.

Министр отметил, что в современных условиях те стратегии, которые были приняты в конце прошлого года, уже во многом утратили свою актуальность и нуждаются в обновлении. В частности, бюджетных условий на централизацию с учетом сложившейся ситуации становится меньше, оборудование из-за логистических издержек будет дорожать, а себестоимость будет расти.

"При этом мы прекрасно понимаем, что какой бы классной не была федеральная платформа, внедрять ее нужно на местах и для этого нужно выстраивать инфраструктуру компаний, которые в регионах будут процесс обеспечивать", - подчеркнул Шадаев.

Он добавил, что выбор пилотных регионов будет одновременно увязан с выбором компаний, которые внутри регионов станут центрами компетенции, внедрения и поддержки этих федеральных платформ.

"Я думаю, что до конца ноября мы с этим определимся, исходя из этого будем корректировать те стратегии цифровой трансформации, которые были приняты в прошлом году", - заключил министр.