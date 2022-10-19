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1 час назад

Захарова: США разрушают Украину поставками оружия и "натаскиванием" на усиление эскалации

ТАССиещё 2

Соединенные Штаты Америки нацелены на уничтожение Украины путем поставок туда вооружения и "натаскивания на еще большую эскалацию". Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио "Спутник".

Захарова: попытки США «усилить» Киев ведут к разрушению Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Логика, озвученная этим американским чиновником [помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид], сопоставима с фразой "так не доставайся же ты никому", понимаете? То есть уничтожить все, что созидалось на этой территории, путем поставок туда вооружений и натаскивания на еще большую эскалацию только потому, что "по-вашингтонски" не получается", - сказала она.

Дипломат отметила, что США никогда не были заинтересованы в развитии Украины, сохранении мира и распространении демократии на ее территории.

"Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали. Они планировали использовать ее как плацдарм, полигон, как инструмент", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что США "поставляют оружие, чтобы разрушать страну, которую много лет опекали".

"Вот такое жизненное противоречие. Вроде бы хотят укрепить и усилить, а все ведет к противоположному результату. Это видно невооруженным глазом. Очевидно, что позиция Вашингтона, который делает ставку на раздувание конфликта, ведет к разрушению Украины. <...> По-моему, это уже дошло даже до самых рьяных поборников роли Вашингтона в украинских делах непосредственно на Украине", - подытожила она.

Политика,Карен Донфрид,Мария Захарова,МИД России,
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