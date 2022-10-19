Захарова: попытки США «усилить» Киев ведут к разрушению Украины

"Логика, озвученная этим американским чиновником [помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид], сопоставима с фразой "так не доставайся же ты никому", понимаете? То есть уничтожить все, что созидалось на этой территории, путем поставок туда вооружений и натаскивания на еще большую эскалацию только потому, что "по-вашингтонски" не получается", - сказала она.