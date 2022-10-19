В Кремле анонсировали выступление Путина 27 октября

«Мы ожидаем, да, что обычно он выступает на главной пленарной сессии, конечно», - заявил Песков.

Он не стал уточнять, приедет ли Путин на заседание клуба или выступит по видеосвязи. Песков заявил, что «дорабатываются разные нюансы» и возможен «смешанный формат» выступления.

«Все-таки с учетом остающихся каких-то ограничений по ковиду нельзя исключать, что будет какой-то смешанный формат», - объяснил Песков.

По его словам, уже «есть понимание», каких тем Путин коснется в своей речи.

«Но дождитесь оглашения» - заключил он.