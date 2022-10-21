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32 минуты назад

Глава Крыма дал оценку личности командующего спецоперацией на Украине

Lenta.ruиещё 2

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «Соловьев Live» дал оценку личности командующего группировкой сил в районе спецоперации на Украине генерала армии Сергея Суровикина. Он назвал его решительным офицером с необходимыми для полководца качествами.

Глава Крыма дал оценку личности командующего спецоперацией на Украине
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сергей Владимирович Суровикин — это честный, правильный офицер, мужественный, у которого есть решительность и нужные полководцу качества», — подчеркнул чиновник.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил полную уверенность в том, что под руководством командующего группировкой сил в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно.

8 октября, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации.

С ноября 2017 года Суровикин занимал позицию главкома Воздушно-космических сил (ВКС) России. С января по апрель 2019 года он командовал российскими войсками в Сирии. В июне 2022-го его поставили во главе Южной группировки российских войск в зоне специальной операции.

Политика,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,Сергей Аксенов,Рамзан Кадыров,
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