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22 минуты назад

В Госдуме одобрили позицию Маска по Крыму

Lenta.ru

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет одобрил позицию основателя компаний SpaceX и Tesla, американского миллиардера Илона Маска относительно территориальной принадлежности полуострова. Его слова приводит РИА Новости/

В Госдуме одобрили позицию Маска по Крыму
Фото: ТАССТАСС

Парламентарий назвал здравой точку зрения предпринимателя.

«Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму, что кардинально отличает его от нынешнего руководства США, которое завело свою страну в тупик и превратило в международного кровавого агрессора», — заявил Шеремет.

Ранее Маск сообщил, что потеря Россией Крыма спровоцирует использование ядерного оружия и послужит началом третьей мировой войны. Он также провел аналогию между потерей российской стороной полуострова и отказом Соединенных Штатов от Гавайев и Перл-Харбора.

4 октября глава Tesla обозначил четыре условия, выполнение которых поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Миллиардер указал на необходимость повторного проведения референдумов в аннексированных регионах при участии ООН. Помимо этого, он предложил признать Крым российской территорией и обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.

Политика,Михаил Шеремет,SpaceX,Госдума,ООН,
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