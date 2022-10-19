В Госдуме одобрили позицию Маска по Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет одобрил позицию основателя компаний SpaceX и Tesla, американского миллиардера Илона Маска относительно территориальной принадлежности полуострова. Его слова приводит РИА Новости/
Парламентарий назвал здравой точку зрения предпринимателя.
«Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму, что кардинально отличает его от нынешнего руководства США, которое завело свою страну в тупик и превратило в международного кровавого агрессора», — заявил Шеремет.
Ранее Маск сообщил, что потеря Россией Крыма спровоцирует использование ядерного оружия и послужит началом третьей мировой войны. Он также провел аналогию между потерей российской стороной полуострова и отказом Соединенных Штатов от Гавайев и Перл-Харбора.
4 октября глава Tesla обозначил четыре условия, выполнение которых поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Миллиардер указал на необходимость повторного проведения референдумов в аннексированных регионах при участии ООН. Помимо этого, он предложил признать Крым российской территорией и обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.