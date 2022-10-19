В Госдуме одобрили позицию Маска по Крыму

«Маск занял здравомыслящую позицию по Крыму , что кардинально отличает его от нынешнего руководства США , которое завело свою страну в тупик и превратило в международного кровавого агрессора», — заявил Шеремет.

Ранее Маск сообщил , что потеря Россией Крыма спровоцирует использование ядерного оружия и послужит началом третьей мировой войны. Он также провел аналогию между потерей российской стороной полуострова и отказом Соединенных Штатов от Гавайев и Перл-Харбора.

4 октября глава Tesla обозначил четыре условия, выполнение которых поспособствуют мирному урегулированию конфликта на Украине. Миллиардер указал на необходимость повторного проведения референдумов в аннексированных регионах при участии ООН. Помимо этого, он предложил признать Крым российской территорией и обеспечить полуостров водоснабжением, а также закрепить за Украиной нейтральный статус.