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27 минут назад

Берлускони заявил, что Путин прислал ему 20 бутылок водки

Газета.Ru

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони рассказал, что смог восстановить свои отношения с президентом России Владимиром Путиным на фоне российской спецоперации на Украине. Его слова приводит агентство La Presse.

Берлускони заявил, что Путин прислал ему 20 бутылок водки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения», — сказал экс-премьер, добавляя, что «ответил бутылками Ламбруско и таким же милым письмом».

Берлускони назвал российского президента «человеком миролюбивым и здравомыслящим». По его словам, в последнее время слишком часто звучат предупреждения о возможности ядерного конфликта, а вступление Украины в НАТО сделает текущий конфликт «мировой войной».

В недавнем видеообращении Берлускони сказал, что Европу следует сделать военной державой мирового класса, называя Китай «опасным вызовом в экономическом, политическом и военном плане». Он обратился к европейским странам с призывом совместно координировать военные ресурсы и поддерживать общую внешнюю политику.

Политика,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,НАТО,
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