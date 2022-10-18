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36 минут назад

МИД: Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием

Газета.Ru

Заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием. С таким заявление он выступил на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

МИД: Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вместе с тем дипломат указал, что у Москвы серьезную озабоченность вызвали заявления Киева о возможности пересмотра безъядерного статуса Украины, что означало бы попытку заполучить ядерное оружие в ущерб режиму ДНЯО.

«С учетом недавних заявлений Киева о необходимости превентивных ядерных ударов стран НАТО по России это вдвойне недопустимо и категорически неприемлемо», — сказал Воронцов.

Пентагон заявил, что не видит признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что президент РФ Владимир Путин не будет использовать в конфликте ядерное оружие, так как это создаст угрозы его жизни.

До этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отмечал, что согласно законодательству России, ядерное оружие может быть применено только при угрозе существованию России — в том числе, если против России или ее союзников будет применено ядерное оружие. Он подчеркнул, что Россия не позволит появиться ядерному оружию у враждебных соседей.

Также Медведев спрогнозировал ситуацию, при котором Россия будет вынуждена использовать ядерное оружие на Украине. По его мнению, НАТО не будет вмешиваться из-за риска начала полномасштабной ядерной войны России против Запада.

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