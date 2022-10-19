Матвиенко объявила перерыв в заседании Совфеда до 17:00

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила перерыв в пленарном заседании Совета Федерации в среду. В 16:00 мск пройдет заседание совета палаты, а пленарное заседание возобновится в 17:00.

Обычно заседания СФ проходят без перерыва и заканчиваются в районе 14-15 часов в зависимости от загруженности повестки.

Как ранее сообщил источник ТАСС, во вторник сенаторы получили по внутренним каналам сообщение о том, что пленарное заседание начнется в среду в 10 утра и пройдет с перерывом. Как пояснил еще один источник ТАСС, перерыв обусловлен планом работы Госдумы, поскольку может потребоваться оперативное рассмотрение Совфедом законов, которые нижняя палата парламента примет в среду.