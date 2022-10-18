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31 минуту назад

Принят закон о передаче бизнеса мобилизованных

Елена Прошина

Госдумой сразу во втором и третьем чтении принят закон о праве мобилизованных россиян передавать свой бизнес доверенным лицам на время участия в СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Поправки вносятся в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Предлагается гражданам, которые являются индивидуальными предпринимателями и призваны на военную службу по мобилизации, дать дополнительное время для решения организационных вопросов по передаче управления своим бизнесом доверенным лицам. Речь идет о рабочей неделе… Считаем данную инициативу крайне актуальной и своевременной», – прокомментировал принятие закона председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что по закону военнослужащим запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, поэтому мобилизованным предпринимателям приходится в экстренно закрывать бизнес или выходить из него. Новый закон, по его словам, позволит ИП и юрлицам передавать организации в доверительное управление, пока владелец не демобилизуется.

Бизнес мобилизованных предпринимателей хотят защитить от разорения

Ранее жителям столицы объяснили, что делать с повесткой, пришедшей до обеда 17 октября.

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