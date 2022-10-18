Принят закон о передаче бизнеса мобилизованных

«Поправки вносятся в федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации". Предлагается гражданам, которые являются индивидуальными предпринимателями и призваны на военную службу по мобилизации, дать дополнительное время для решения организационных вопросов по передаче управления своим бизнесом доверенным лицам. Речь идет о рабочей неделе… Считаем данную инициативу крайне актуальной и своевременной», – прокомментировал принятие закона председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.